Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польские власти сделать все возможное, чтобы найти и наказать виновных в рассыпании украинского зерна.

Об этом украинский дипломат написал в соцсети X, комментируя очередной случай рассыпания зерна, произошедшего в Польше на железной дороге.

"Виновники такого варварства вредят не только Украине, но и Польше. Обращаемся к польской власти и полиции сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Польше снова высыпали на землю украинское зерно, которое хранилось в железнодорожных вагонах. Протестующие поляки опорожнили целый состав с кукурузой. Это случилось в Куявско-Поморском воеводстве - довольно далеко от границы с Украиной, западнее Варшавы.

Перед этим аналогичный инцидент случился ближе к границе - в Дорогуске. Тогда сообщалось, что это был уже третий случай повреждения украинских грузовых составов на территории Польши.

Вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что эти инциденты похожи на диверсию, и призвал правоохранителей Польши заняться их расследованием.