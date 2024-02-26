На выходных было несколько неудачных попыток переплыть Тису украинскими мужчинами.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в своем телеграм-канале.

Заявляется, что трех мужчин пограничники задержали еще по дороге к реке.

Те заплатили дельцам по 4 000 долларов, чтобы переплыть реку на лодке. Но по дороге посредники заявили, что лодки не будет и придется плыть ночью на надувных камерах для шин.

Также пограничники поймали киевлянина в гидрокостюме с ластами, который решил никому не платить и сам составил себе маршрут и купил экипировку, сообщают паблики.

Ранее мы рассказывали, что недавно пограничники задержали очередных уклонистов, которые планировали переплыть Тису с помощью резиновой лодки. Мужчины должны были заплатить по 5 000 - 10 000 долларов за "путешествие". Их задержали в 300 метрах от границы.

Также сообщалось, что пограничники спасли уклониста во время неудачной попытки переплыть реку Тиса для побега за границу. Мужчину вытащили в полубессознательном состоянии и оказали ему первую помощь. После чего его доставили в подразделение, где согрели и предоставили сухую одежду.