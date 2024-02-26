РФ смогла изготовить два миллиона боеприпасов за год, а на этот год хочет выйти на 2,7 миллиона.

Об этом сообщил замглавы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Он напомнил, что ЕС тем временем обещает Украине один миллион снарядов в год. Хотя из первого миллиона к обещанному сроку удается передать только около 600 тысяч.

Из Беларуси, по данным ГУР, РФ уже вывезла все боеприпасы. Из КНДР получила 1,5 млн снарядов 122 мм и 152 мм.

По ракетам Скибицкий сообщает, что на этот февраль РФ планировала выпустить 130 ракет класса "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-32, "Кинжал".

В РФ создан центр, который занимается замещением иностранных комплектующих, особенно электронной базы, на элементы российского производства.

"Они хуже по качеству, не столь совершенны, но позволяют производить оружие", - отметил Скибицкий.

Также РФ задействует против Украины около 300 боевых самолетов.

Ранее мы писали о том, что В США считают, что Украина может столкнуться с тотальным дефицитом боеприпасов и средств ПВО уже весной.

А также, что Европа была не готова к вторжению РФ и не смогла обеспечить миллион боеприпасов для Украины.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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