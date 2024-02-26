В понедельник, 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон созвал срочную встречу по Украине с лидерами около 20-ти западных стран.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Обсудят, в частности, возможность закупки снарядов для Украины в третьих странах.

"Мы не обречены. Мы хотим, чтобы Россия это поняла. России придется рассчитывать на то, что мы все вместе положим конец этой войне и восстановим права Украины. Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал о том, что он не победит в Украине. Наша цель - разрушить эту идею, в которую он хочет, чтобы мы поверили", - заявил советник президента Франции.

Издание пишет, что это реакция на "эскалацию российской агрессии за последние несколько недель". В частности упоминается полет Путина на бомбардировщике, способном нести ядерное оружие, что европейцы расценили как попытку запугать их.

В анонсированной конференции примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, лидеры стран Скандинавии и Балтии. США будут представлять помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, Канаду - министр обороны Билл Блэр.

На встрече выступит и президент Украины Владимир Зеленский.

Reuters предполагают, что после встречи новой военной помощи утверждено не будут, предметом обсуждений, скорее всего, станет "повод для мозгового штурма способов повышения эффективности на местах" и улучшения координации между Киевом и союзниками.

И также пройдут обсуждения закупки "сотен тысяч боеприпасов" у третьих стран, что ранее блокировала Франция.

"Мы должны иметь возможность поставлять больше снарядов. Принцип заключается в том, что снаряды будут закупаться там, где они есть. Не существует догматической (французской) позиции", - заявил советник Макрона.

Накануне СМИ писали, что снаряды для Украины могут быть закуплены у Индии.

Ранее глава МИД Украины заявил, что до конца марта ЕС поставит Киеву почти 170 тысяч снарядов.