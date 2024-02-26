Отдельные страны Евросоюза и блока НАТО думают над тем, чтобы отправить своих военных в Украину на базе двусторонних соглашений.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передаёт словацкое издание Standard.

"Стратегия Запада в Украине провалилась. Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идёт мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывает, чтобы на базе двусторонних соглашений отправить в Украину своих военных", - сказал Фицо после заседания словацкого Совета безопасности.

Отметим, что официально никто на Западе подобных намерений не озвучивал.

Ранее Фицо снова выступил против политики Запада в отношении войны с Россией, в очередной раз заявив, что конфликт в Украине "не имеет военного решения".

Мы также сообщали, что, по словам бывшего посла Украины в Великобритании, Лондон приближается к принятию решения об отправке своих солдат в Украину.

"Есть страны, приближающиеся к этому решению. Британия - одна из них, первая в этом списке. <...> Рассматривается применение своих экспедиционных сил на территории Украины", - сообщил Вадим Пристайко.