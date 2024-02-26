Шольц снова отверг возможность передачи Украине ракет Taurus и объяснил, почему
Канцлер ФРГ Олаф Шольц снова отверг возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, потому что тогда обнаружением и контролем целей должны будут заниматься сами немцы.
Его слова приводит немецкое издание Focus.
Канцлер ФРГ заявил, что "не хочет, чтобы возникла ситуация, когда немецкие знания и опыт будут использоваться непосредственно для обнаружения российских целей".
"Мы не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система в любой точке и в любом месте. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди даже не задумываются о том, что то, что мы делаем, может привести к участию в войне, так сказать", - сказал Шольц.
Он сообщил, что Великобритания и Франция участвуют в контроле целей для своих дальнобойных ракет, которые были переданы Украине.
"Это очень дальнобойное оружие. И то, что делают британцы и французы в плане контроля целей и их сопровождения, не может быть сделано в Германии. Любой, кто имел дело с этой системой, знает это", - заявил канцлер ФРГ.
По его словам, Украине сейчас больше нужны боеприпасы, и его "очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас, и дебатами об этой одной системе".
Он резюмировал, что о поставке Taurus "не может быть и речи".
Напомним, на прошлой неделе Бундестаг одобрил резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие, не уточняя, идет ли речь о Taurus.
Между тем опросы показывают, что почти половина немцев против поставок Украине дальнобойных ракет.