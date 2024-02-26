Канцлер ФРГ Олаф Шольц снова отверг возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, потому что тогда обнаружением и контролем целей должны будут заниматься сами немцы.

Его слова приводит немецкое издание Focus.

Канцлер ФРГ заявил, что "не хочет, чтобы возникла ситуация, когда немецкие знания и опыт будут использоваться непосредственно для обнаружения российских целей".

"Мы не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система в любой точке и в любом месте. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди даже не задумываются о том, что то, что мы делаем, может привести к участию в войне, так сказать", - сказал Шольц.

Он сообщил, что Великобритания и Франция участвуют в контроле целей для своих дальнобойных ракет, которые были переданы Украине.

"Это очень дальнобойное оружие. И то, что делают британцы и французы в плане контроля целей и их сопровождения, не может быть сделано в Германии. Любой, кто имел дело с этой системой, знает это", - заявил канцлер ФРГ.

По его словам, Украине сейчас больше нужны боеприпасы, и его "очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас, и дебатами об этой одной системе".

Он резюмировал, что о поставке Taurus "не может быть и речи".

Напомним, на прошлой неделе Бундестаг одобрил резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие, не уточняя, идет ли речь о Taurus.

Между тем опросы показывают, что почти половина немцев против поставок Украине дальнобойных ракет.