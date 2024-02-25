Практически половина немцев против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. 49% опрошенных высказались против таких поставок, 35% - за.

Об этом говорят данные опроса, опубликованного газетой Bild am Sonntag.

Большинство немцев опасается что война в Украине может распространиться на страны НАТО. Этого боится 61% опрошенных, 31% такой угрозы не видит.

На вопрос, удалась ли интеграция украинских беженцев в Германии, 51% немцев ответил отрицательно. Но 28% заявили, что удалась.

Накануне немецкий Бундестаг большинством голосов проголосовал за резолюцию с требованием поставки дальнобойных ракет Киеву. При этом крылатые ракеты Taurus прямо в резолюции не упоминаются. Одновременно парламент отклонил другую резолюцию - где упоминались ракеты Taurus и которую вносила оппозиция. Теперь решение о передаче ракет за канцлером Олафом Шольцем.

Ранее официальный представитель правительства Германии заявил, что Шольц по-прежнему выступает против поставки Украине дальнобойных ракет TAURUS.

Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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