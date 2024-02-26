В пятницу, 1 марта, польские фермеры планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно.

Об этом в комментарии LRT рассказал соорганизатор протеста на литовской границе Каролис Печиньскинс.

Так, протестующие хотят останавливать и проверять на КПП между литовским городом Кальвария и польским Будзиськом все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.

"Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра. Это не будет полной блокадой пункта пропуска через границу. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотели бы проверить, что перевозится в грузовиках, уделяя особое внимание тем транспортным средствам, которые могут перевозить сельскохозяйственную продукцию", - уточнил Печиньскинс.

При этом протестующие не будут останавливать легковушки, бензовозы, промышленные грузы или грузовики со скотом.

Напомним, ранее польские фермеры заблокировали главную автомагистраль, ведущую в Германию - дорогу А2 возле Слубице. Это протест уже не по поводу Украины, а против правил и налогов Евросоюза.

Между тем польские фермеры продолжают протесты и на границе с Украиной. Так, накануне на пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное" они рассыпали по всей дороге гвозди и шурупы. По всей видимости, польские фермеры так поступили, чтобы украинские водители, которые и без того сутками стоят у КПП в очереди, пробили колеса и не смогли ехать дальше.