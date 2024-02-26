Армянские издания назвали дату предполагаемого визита президента Украины Владимира Зеленского в Армению.

Собеседник "Радио Азатутюн" утверждает, что визит, скорее всего, состоится в следующий понедельник, 4 марта. В таком случае, "Зеленский также отправится в Азербайджан", добавляет издание.

В случае подтверждения это станет первым визитом Зеленского на Южный Кавказ с момента вступления в должность в 2019 году.

Официально информацию о визите украинского президента МИД Армении комментировать отказалось, но депутаты партии власти "Гражданский договор" в разговоре с "Радио Азатутюн" намекнули, что она соответствует действительности.

"Нам все равно, как Россия отреагирует или не отреагирует (на визит Зеленского – Ред.)", – сказал один из них, Гагик Мелконян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины.

Напомним, отношения между Ереваном и Кремлём ухудшаются уже довольно длительное время. РФ обвиняет Ереван в недружественной в отношении Москвы политике (в частности, в признании юрисдикции МУС, который подал Владимира Путина в международный розыск). Армянские же власти обвиняют РФ в том, что её миротворцы не защитили Нагорный Карабах от наступления азербайджанской армии.