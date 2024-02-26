Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут готовы к обороне без помощи США Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью CNN.

"Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно", – сказал Зеленский.

Также он сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана, как воевать дальше.

"Если мы получим помощь от США, мы сможем начать оттеснять назад Россию. Если же нет, то придется сосредоточиться только на обороне", – сказал президент.

Сегодня Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что Украина получила только 30% артиллерийских снарядов, обещанных Евросоюзом.

А вчера во время пресс-конференции, посвященной двухлетней годовщине начала полномасштабного вторжения РФ, он говорил, что у Киева "есть чёткий план" нового контрнаступления. По его словам, план связан с назначением нового главкома после увольнения Валерия Залужного. При этом президент уточнил, что планов будет несколько "из-за утечки информации".