Завтра, 27 февраля, президент США Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы снова попытаться убедить их выделить помощь Украине и другим союзникам и не допустить шатдауна.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома.

В офисе спикера Палаты представителей США Майка Джонсона подтвердили, что он будет присутствовать на встрече. Также придут лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

В Белом доме хотят, чтобы Палата представителей одобрила законопроект, принятый Сенатом. Bloomberg отмечает, что это может стоить должности Джонсону.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Конгресс США вернется к вопросу о помощи Украине не ранее середины марта.

Перед этим известно, что Палата представителей ушла в отпуск до конца февраля, не выделив деньги Украине. 1 марта наступит угроза нового бюджетного шатдауна, и конгрессмены займутся, скорее всего, не Украиной, а именно этим вопросом: либо примут основной бюджет США, либо продлят временный.

В Белом доме раскритиковали Палату представителей за уход на каникулы без рассмотрения помощи Украине.