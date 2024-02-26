Украина получила только 30% артиллерийских снарядов, обещанных Евросоюзом.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, сообщает газета Le Monde.

"Из миллиона снарядов, которые нам обещал Евросоюз, поставлено не 50%, а, к сожалению, 30%", – сказал президент Украины.

Напомним, агентство Reuters писало, что Европейский союз за 2023 год поставил Украине 480 тысяч снарядов вместо обещанного Брюсселем миллиона.

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что вместо обещанного ещё в 2023 году миллиона снарядов Евросоюз передаст Украине 500 тысяч боеприпасов до марта 2024 года. Кроме того, Евросоюз надеется предоставить Украине в этом году военную помощь минимум на 21 млрд евро.

Ранее газета Politico сообщала, что Чехия потребовала у Евросоюза закупать снаряды для Украины в Южной Корее, ЮАР и Турции.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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