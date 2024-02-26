У жителей Европы спросили: если Дональд Трамп вернется во власть и прекратит помощь Киеву, смогут ли государства - члены ЕС поддержать Украину самостоятельно? 33% европейцев считают, что в этом случае нужно будет сократить помощь Украине и стимулировать переговоры о мире с РФ.

При этом больше всего такой вариант выбрали в Венгрии (54%) и Румынии (44%), меньше всего – в Швеции (15%) и Польше (19%).

Опрос проводился в 12 странах ЕС аналитическим центром Европейский совет по международным отношениям (ECFR).

В целом исследование показало, что граждане Европы не в особо оптимистическом настроении. Меньшинство европейцев: в среднем всего 20% - от 7% в Греции до 43% в Швеции - хотели бы, чтобы Европа увеличила свою поддержку Украины.

21% европейцев выбрали вариант сохранения помощи на нынешнем уровне. Больше всего – в Швеции (26%) и Польше (25%). Меньше всего – в Венгрии (12%) и Румынии (12%).

Ранее мы приводили данные опроса, по которому почти половина немцев против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Внутриукраинский недавний опрос показал, что вера украинцев в победу постепенно снижается, а готовность к переговорам растет.