Все полицейские забронированы от мобилизации.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Игорь Клименко в интервью журналистке Наталье Мосейчук, выступив против отправки полицейских на фронт.

"Чем отличаются парни в полиции от парней в народном хозяйстве? Кто будет защищать людей, расследовать преступления, выезжать по вызовам? Нас провоцируют диванные эксперты к тысяче размышлений – а кто будет воевать?" – сказал Клименко.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что идея отправить на фронт 100 тысяч работников полиции нереализуема, поскольку примерно столько сейчас там и работает.

Также Выговский говорил, что мобилизация полицейских на фронт может ухудшить криминогенную ситуацию в Украине. По его словам, сейчас в полицию стараются набирать людей в возрасте 18-25 лет, которые ещё не подпадают под мобилизацию, чтобы не расходовать мобилизационный ресурс.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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