Войска НАТО в рамках учений Dragon-2024 будут форсировать реку Вислу.

Об этом сообщает в соцсети Х Оперативное командование вооруженных сил Польши.

"Во вторник, 5 марта 2024 года, в Корженево (Поморское воеводство) пройдет день почетных гостей учений Dragon-24. В ходе него союзные войска НАТО вместе форсируют реку Вислу", - говорится в сообщении.

Учения НАТО Dragon-2024 начались 25 февраля. В них принимают участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников, 3,5 тысячи единиц техники. Военные пояснили, что Dragon-2024 - это "проверка способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера".

Недавно мы рассказывали, что в Польше на дорогах стали устанавливать желтые знаки в связи с военными учениями.

А 31 января "Страна" сообщала о начале крупнейших учений НАТО со времен холодной войны. Они проходят недалеко от границ России. Учения "Стойкий защитник — 2024" продлятся до конца весны - с 31 января по 31 мая.