С 12 февраля в Польше стартовали международные военные учения под названиями "Стойкий защитник-24" и "Дракон-24" в связи с этим на дорогах стали устанавливать желтые знаки.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши.

В рамках этих учений колонны военной техники будут перемещаться по автострадам, скоростным дорогам и дорогам национального значения по всей стране до конца мая.

В связи с этим на дорогах Польши начали устанавливать желтые знаки. Эти знаки информируют о классе военной нагрузки дороги и моста – MLC (Military Load Classification). Военные, видя такие знаки, могут определить, возможно ли движение их техники дальше.

Желтые знаки предназначены исключительно для водителей военной техники и не важны для водителей гражданского транспорта.

Напомним, польские фермеры собираются перекрыть все автомобильные КПП на границе с Украиной, а также ж/д узлы и порты.

Ранее сообщали, что 31 января начались крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны. Они проходят недалеко от границ России. Учения "Стойкий защитник — 2024" продлятся до конца весны - с 31 января по 31 мая. Как писали СМИ, легенда учений - вторжение РФ в районе Сувалкского коридора.

Вот здесь мы анализировали, какая вероятность столкновения НАТО и РФ в будущем учитывая, что в СМИ появляются материалы и предположения, когда начнётся война.

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