К западу от Авдеевки так и не было построено серьезной линии обороны украинских войск, и российская армия продолжает продвигаться вперед.

Об этом сообщил главред "Цензора" Юрий Бутусов по итогам своей поездки на это направление.

"Нет слов. Разрыв: тут в Киеве говорит одно верховный главнокомандующий, а на фронте происходит совсем другое. Хочу сказать: за Авдеевкой никаких полевых линий укреплений не построено до сих пор. Я видел, как наших солдат в норках посреди поля атакуют российские дроны", – сказал Бутусов.

По его словам, из предыдущих неудач никаких выводов не делается.

"Если власть не может найти строителей, чтобы построить хотя бы элементарные тыловые линии обороны, если не найти инженеров для обслуживания современной техники, дронов, сенсоров, связи, если не найти рабочих и технологов, чтобы производить боеприпасы, то штурмовиков не хватит никогда", – добавил журналист.

Ранее в ВСУ сообщили, что войска России наступают на Орловку с трех направлений после отхода украинских сил из Ласточкино.

А на днях российское Минобороны заявило о захвате села Победа под Марьинкой.