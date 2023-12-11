Репке считает, что Украина может отступить из ряда населенных пунктов на востоке
Украина может отступить из ряда населенных пунктов на востоке Украины. Об этом пишет военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке.
Так он прокомментировал вчерашнее заявление главы Сухопутных войск Александра Сырского - о наступлении РФ по всей длине фронта на востоке Украины.
По словам журналиста, генерал озвучил то, что "было ясно наблюдателям-реалистам уже много недель".
"Его комментарии указывают на дальнейший запланированный вывод украинских вооруженных сил. Это, вероятно, коснется Авдеевки, а также Клещеевки, Старомайорского, возможно, даже восточного Купянска и других населенных пунктов", - заявил Репке.
Он упрекает Запад за отсутствие военной помощи и считает, что союзники толкают Киев к переговорам: "Не надо быть гением, чтобы увидеть, что Запад хочет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией".
Ранее журналист уже писал о том, что США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с РФ.
Данное сообщение опровергли в государственном департаменте США и правительстве Германии.
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