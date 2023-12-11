Украина может отступить из ряда населенных пунктов на востоке Украины. Об этом пишет военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке.

Так он прокомментировал вчерашнее заявление главы Сухопутных войск Александра Сырского - о наступлении РФ по всей длине фронта на востоке Украины.

По словам журналиста, генерал озвучил то, что "было ясно наблюдателям-реалистам уже много недель".

"Его комментарии указывают на дальнейший запланированный вывод украинских вооруженных сил. Это, вероятно, коснется Авдеевки, а также Клещеевки, Старомайорского, возможно, даже восточного Купянска и других населенных пунктов", - заявил Репке.

Он упрекает Запад за отсутствие военной помощи и считает, что союзники толкают Киев к переговорам: "Не надо быть гением, чтобы увидеть, что Запад хочет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией".

Ранее журналист уже писал о том, что США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с РФ.

Данное сообщение опровергли в государственном департаменте США и правительстве Германии.

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