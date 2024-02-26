Войска России наступают на Орловку с трех направлений после отхода ВСУ из Ласточкино.

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"Подразделения Сил обороны вынуждены кое-где отходить с занимаемых позиций. Линия боевого столкновения остается динамичной, совершается определенный маневр, когда переходят на более защищенные позиции", — сообщил спикер ОСГВ "Таврия".

Сегодня Вооруженные силы Украины подтвердили выход из села Ласточкино на авдеевском направлении.

А позавчера россияне заявили о прорыве своих сил в центр Работино на Запорожском направлении.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. И, похоже, пока остановить их на ближайших рубежах, куда отошли ВСУ, не удается. Также активизировались бои на Запорожском направлении.

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