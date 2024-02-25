Появились кадры выхода ВСУ из Ласточкино к западу от Авдеевки.

Их опубликовал украинский телеграм-канал Deep State.

Таким образом он оспорил официальные данные о том, что в селе остаются украинские войска.

"Как бы ни старалось командование ОСГВ "Таврия" в своих заявлениях превратно заявлять об удержании села, оно потеряно. На кадрах можно увидеть уход наших бойцов из населенного пункта", - пишет телеграм-канал.

Канал добавил, что "удержать деревню было тяжело в сверхсложных условиях, ведь обороны там выстроено не было, а бойцам пришлось из-за боев в Авдеевке откатываться и закрепляться в самом процессе боевых действий".

Напомним, представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой утверждал, что ВСУ отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции.

Хотя еще вчера украинские военные заявили о выходе из этого поселка. По словам военных, под угрозой оказались фланги находившихся там частей ВСУ и маршруты их снабжения, поэтому было принято решение об отходе.

Война в Украине идет уже 732-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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