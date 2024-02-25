На Авдеевском направление ВСУ отошли из села Ласточкино из-за угрозы удары с флангов, но ожесточенные бои продолжаются.

Об этом заявил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"ВСУ отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции. Враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны по позициям украинских воинов", – заявил Лиховой.

Сегодня в утренней сводке Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении отражены 14 атак в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Напомним, вчера украинский военный паблик DeepState подтвердил захват россиянами села Ласточкино к западу от Авдеевки, о чем ранее сообщали военные ВСУ и российские телеграм-каналы.

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