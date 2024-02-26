Вооруженные Силы Украины подтвердили выход из села Ласточкино на авдеевском направлении.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

"Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении", - рассказал Лиховий.

Напомним, вчера украинский военный телеграм-канал Deep State сообщал о выходе ВСУ из Ласточкино. По данным ресурса, к настоящему времени россияне уже вышли и на окраины соседней Орловки.

Ранее были опубликованы кадры выхода ВСУ из Ласточкино, что к западу от Авдеевки.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. И, похоже, пока остановить их на ближайших рубежах, куда отошли ВСУ, не удается. Также активизировались бои на Запорожском направлении.

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