Россия в условиях санкций нарастила экспорт военных товаров из Китая.

В исследовании The Bell говорится, что в 2023 году объем китайского экспорта в Россию достиг рекордных 111 миллиардов долларов. Это на 47% больше, чем в 2022 году и на 65% больше по сравнению с довоенным 2021 годом.

Больше всего за 2023 год выросли поставки китайских транспортных средств и деталей для них - на 258%.

Помимо автомобилей и бытовой техники экспорт увеличился и в сфере товаров двойного назначения. Это, например, телекоммуникационное оборудование, статические преобразователи (нужны для изменения тока или напряжения), процессоры и камеры.

Ранее главный дипломат КНР Ван И заявил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности, что Китай не продает оружие ни одной из воюющих сторон.

Между тем западные СМИ писали, что США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые помогают РФ в войне против Украины. Американская разведка считает, что Китай "становится все более важной опорой для РФ в ее военных усилиях, предположительно поставляя Москве ключевые технологии и оборудование двойного назначения, используемые в войне против Украины".