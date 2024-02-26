Украинский военный Станислав Бунятов, который ведет известный телеграм-канал "Говорять Снайпер", прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что с начала войны погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

Он считает, что президент "переборщил" с занижением потерь относительно их реального уровня.

"Как я и говорил, публично объявляет реальную информацию о своих потерях только сторона, которая готовится к капитуляции. Зеленский озвучил заниженные, но переборщил настолько, что это вызвало общенациональное недовольство и полное недоверие", – написал Бунятов в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее американская газета The New York Times писала, что данные президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ в количестве 31 тысячи погибших "резко отличаются" от оценок официальных лиц США. По информации газеты, американские чиновники прошлым летом сообщали, что около 70 000 украинцев были убиты и от 100 000 до 120 000 ранены.

Также экс-генпрокурор Юрий Луценко говорил, что Украина теряет убитыми и тяжелоранеными на войне 30 тысяч человек в месяц.