В Хмельницкой области мать сдала сына-военного полиции, потому что тот хранил наградной пистолет в диване.

Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на данные судебного реестра.

По материалам дела, поздно вечером 23 декабря 2023 года мать военного нашла его наградной пистолет калибра 9 мм, лежавший в диване. Это же оружие женщина выдала правоохранителям, которые и составили админпротокол.

В суде военнослужащий признал вину и обязался не нарушать правила хранения оружия. Он отметил, что приобретет сейф и будет хранить наградное оружие в нем.

Суд присудил военному 170 гривен штрафа и распорядился вернуть ему изъятый пистолет и пять магазинов к нему.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве теща за поддержку российской армии сдала в полицию зятя. Он вину признал, но не раскаялся. Суд отправил его на один год в тюрьму.

А под Одессой мужчина сдал военкомам собственного зятя, который полгода прятался от мобилизации. Он позвонил в ТЦК и попросил дежурного как можно быстрее направить по адресу проживания зятя сотрудников для задержания.