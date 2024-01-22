Полиция не будет забирать у граждан полученное ими в начале войны оружие до окончания боевых действий.

Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью изданию "РБК-Украина".

"Идёт война, и с оружием люди чувствуют себя безопаснее. Есть законопроект, чтобы провести регистрацию этого оружия", – объяснил Выговский.

При этом он сказал, что сейчас идет работа над законопроектом, который урегулирует контроль за этим оружием и наладит его учет.

"Чтобы гражданин пришел, зафиксировал его. После чего оружие будет отстреляно, учтено и возвращено гражданину. А уже после окончания войны в течение 90 дней будет необходимость его сдать. Если не сдал – тогда уже уголовная ответственность", – сказал глава Нацполиции.

Напомним, летом прошлого года Кабинет министров одобрил законопроект о декларировании гражданскими лицами огнестрельного оружия и боеприпасов.

А перед этим в Украине заработал Единый реестр оружия. Как рассказали в МВД, за первый месяц работы Единого реестра оружия более 15 тысяч человек подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия.