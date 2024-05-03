Россия начала использовать новую тяжелую огнеметную систему "Дракон".

Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

"С этим ужасным оружием Россия выходит на новый уровень жестокости", - пишет издание.

Система получила название ТОС-3. Она более мощная, а главное - дальнобойная (до 15 км), чем ТОС-1 и ТОС-2 (4-6 км), а потому ее не удается поразить украинскими дронами.

Предыдущие модели ТОС ("Солнцепек", "Буратино", "Тосочка") били лишь с небольшого расстояния, а потому были очень уязвимы.

"Дракон" запускает ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы, один залп которых может превратить несколько кварталов города "в руины", вместе с укреплениями военных и даже бункерами.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк показывал видео работы российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" по позициям украинских войск.

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