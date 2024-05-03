"Новый уровень жестокости". Россияне начали использовать огнеметную систему "Дракон" - Die Welt
Россия начала использовать новую тяжелую огнеметную систему "Дракон".
Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.
"С этим ужасным оружием Россия выходит на новый уровень жестокости", - пишет издание.
Система получила название ТОС-3. Она более мощная, а главное - дальнобойная (до 15 км), чем ТОС-1 и ТОС-2 (4-6 км), а потому ее не удается поразить украинскими дронами.
Предыдущие модели ТОС ("Солнцепек", "Буратино", "Тосочка") били лишь с небольшого расстояния, а потому были очень уязвимы.
"Дракон" запускает ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы, один залп которых может превратить несколько кварталов города "в руины", вместе с укреплениями военных и даже бункерами.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк показывал видео работы российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" по позициям украинских войск.
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