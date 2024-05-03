Российские военные зашли на американскую военную базу 101 в Ниамее в Нигере и заняли там часть помещений.

Об этом пишет Africа News.

Издание сообщает, что ранее Вашингтон делал ставку на Нигер, где расположена одна из его ключевых баз. Также Штаты вложили сотни миллионов долларов в подготовку местной армии. Однако потом именно эта армия произвела переворот, после чего новые власти потребовали вывода войск западных стран и обратились за помощью к РФ.

Вашингтон пообещал вывести войска, но не назвал сроки их ухода. Поэтому сейчас его военные всё еще остаются на авиабазе 101. Там же находятся российские инструкторы, прибывшие по приглашению новых властей.

"Россияне расположились в отдельном комплексе и не имеют доступа к силам США или доступа к нашему оборудованию. И это то, на чем я всегда сосредоточен, на безопасности и защите наших войск. Буду продолжать наблюдать", – заявил по этому поводу министр обороны США Ллойд Остин.

На этой же базе находятся несколько сот итальянских и немецких военных.

Напомним, военный переворот в Нигере произошел в конце июля прошлого года.

Тогда СМИ писали, что администрация США ищет способы сохранить американские войска в Нигере, чтобы продолжить борьбу с терроризмом в регионе.