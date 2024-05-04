В Киеве сегодня ночью двое молодых людей облили краской памятный крест имени Степана Бандеры, что расположен в Подольском районе столицы.

Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

"Правоохранители уже разыскали людей, которые это сделали. Один из них – житель Полтавской области, другой – Житомирской, парням по 22 года. Свои мотивы они пока не сообщают", – сказал источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 – хулиганство. За содеянное задержанным грозит до пяти лет ограничения свободы.

Ранее СБУ задержала украинца, который призывал к удару по памятнику Бандере во Львове и передал его координаты в "ДНР".

"Оперативники установили, что, кроме распространения деструктивной пропаганды, злоумышленник осуществлял переписку с действующим боевиком т.н. "ДНР". А именно: предоставил координаты, а впоследствии должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику С. Бандере во Львове", – было сказано в сообщении ведомства.

Также мы рассказывали, что на мюнхенском кладбище осквернили могилу Степана Бандеры.