В понедельник, 1 января, в Одессе около полутора десятков человек провели марш в честь дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Соответствующее видео опубликовали местные телеграм-каналы.

Отметим, что ранее традиционно 1 января в разных городах Украины проходили факельные марши в честь дня рождения лидера ОУН. В частности, в 2022 году день рождения Бандеры отпраздновали маршами в двадцати регионах Украины.

Напомним, сегодня под российский удар попали университет во Львовской области, где учился Степан Бандера, и музей лидера УПА Романа Шухевича во Львове. Сообщалось, что музей полностью уничтожен.

Также мы писали, что в прошлом году в немецком Мюнхене вандалы уже не в первый раз осквернили могилу Степана Бандеры. Белый крест, стоящий на ней, изрисовали коммунистическими, фашистскими и анархическими знаками.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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