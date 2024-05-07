Сегодня ХАМАС заявил, что принимает условия перемирия. Израиль же заявил, что его не устраивают выдвинутые условия и он продолжит начатую военную операцию в Рафахе.

Об этом пишет CNN.

В то же время Израиль говорит, что готов продолжать переговоры и отправил своих переговорщиков на встречу с посредниками - Египтом и Катаром.

Текущие условия сделки предполагали бы освобождение 33 израильских заложников и сотен палестинских заключенных в течение 42 дней, а в перспективе - перемирие и вывод войск Израиля из сектора Газа.

Для дальнейших переговоров в Каир летит директор ЦРУ Билл Бернс.

Израиль тем временем продолжает удары по Рафаху и свою военную операцию. Палестинцы заявляют о 23 погибших в городе в результате авиаударов.

Вчера СМИ писали, что ХАМАС проинформировал катарских и египетских посредников о своем согласии с их предложением о перемирии в Газе.

Напомним, сегодня Израиль захватил КПП "Рафах", отделяющий сектор Газа от Египта.

Ранее военный кабмин Израиля единогласно принял решение продолжить операцию в Рафахе с целью оказания давления на ХАМАС в вопросе освобождения заложников.