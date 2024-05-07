Израиль не устраивают условия перемирия с ХАМАС и он продолжит военную операцию в Рафахе - CNN
Сегодня ХАМАС заявил, что принимает условия перемирия. Израиль же заявил, что его не устраивают выдвинутые условия и он продолжит начатую военную операцию в Рафахе.
Об этом пишет CNN.
В то же время Израиль говорит, что готов продолжать переговоры и отправил своих переговорщиков на встречу с посредниками - Египтом и Катаром.
Текущие условия сделки предполагали бы освобождение 33 израильских заложников и сотен палестинских заключенных в течение 42 дней, а в перспективе - перемирие и вывод войск Израиля из сектора Газа.
Для дальнейших переговоров в Каир летит директор ЦРУ Билл Бернс.
Израиль тем временем продолжает удары по Рафаху и свою военную операцию. Палестинцы заявляют о 23 погибших в городе в результате авиаударов.
Вчера СМИ писали, что ХАМАС проинформировал катарских и египетских посредников о своем согласии с их предложением о перемирии в Газе.
Напомним, сегодня Израиль захватил КПП "Рафах", отделяющий сектор Газа от Египта.
Ранее военный кабмин Израиля единогласно принял решение продолжить операцию в Рафахе с целью оказания давления на ХАМАС в вопросе освобождения заложников.