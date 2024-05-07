Одесские школьники 8-10 мая будут учиться дистанционно.

Такое распоряжение поступило от областной администрации и Муниципального департамента образования, сообщили в одесской мэрии.

На каждой параллели будут работать дежурные классы. Детские сады до конца недели работают в обычном режиме, однако родителей призывают в эти дни оставить детей дома в связи с возросшей угрозой обстрелов накануне 9 мая.

Как мы писали, 2 мая занятия в одесских школах провели дистанционно. Провести уроки в режиме онлайн местным школам рекомендовали Муниципальный департамент образования и науки и областная военная администрация.

Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Целью текущего наступления РФ на Донбассе является выход к Курахово и Покровску, заявил главком ВСУ Александр Сырский. В целом ситуацию он назвал сложной.

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