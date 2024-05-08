Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Литва готова отправить своих солдат в Украину с учебной миссией. Парламент Литвы уже дал разрешение, но Киев об этом еще не просил.

Об этом сообщает Financial Times.

Шимоните согласилась с журналистом, что Россия сочла бы это провокацией, но добавила:

"Если бы мы просто думали об ответе России, то не смогли бы ничего послать. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то подвергнут ядерной бомбардировке".

В свою очередь она сомневается, что Россия применит ядерное оружие, поскольку это приведет к радиоактивному загрязнению и ее территории.

"В основном ветры дуют с запада на восток", - отметила она.

Шимоните считает, что российские атаки на гражданскую инфраструктуру хотят спровоцировать новую волну миграции людей из Украины.

Также Ингрида Шимоните сообщила, что Литва не будет депортировать украинских мужчин призывного возраста, но может отказать в постоянном проживании тем, кто уклоняется от военной службы.

"Мы не будем устраивать депортации или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно", — заявила Шимоните.

Ранее появилась петиция с призывом к Зеленскому побыстрее попросить страны Запада ввести свои войска.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.