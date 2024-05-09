С утра 9 мая киевляне несут цветы к Вечному огню в Парке Славы.

Соответствующие фото публикуют читатели "Страны".

Утром людей было не много. На месте дежурит полиция.

Также в Парке Славы находится венок от президента Украины Владимира Зеленского. Но когда его возложили - сегодня или вчера (когда в Украине был официальный праздник), неизвестно.

В Киеве правоохранители не пропускали к Вечному огню пенсионерку, которая хотела возложить цветы из-за того, что на ней есть советская символика. Женщина заявила, что представляет организацию, которая зарегистрирована Минюстом. Какую именно, не уточнила. По словам правоохранителей, это уже не первый год, когда она приходит с советской символикой. Правоохранители заявили, что если она не снимет пилотку с советской символикой, то ее отвезут в Печерское управление полиции.

В итоге на пенсионерку, которая пришла в советской форме к Вечному огню, составили протокол об административном правонарушении - за ношение советской символики.

За женщину начали заступаться прохожие и спорить с полицейским, чтобы те ее отпустили.

Напомним, сегодня Украина впервые за все годы независимости не будет официально отмечать День победы. В июне прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому праздник полностью переносится на 8 мая, которое получило название "День памяти и победы над нацизмом". А 9 мая стало "днем Европы" и потеряло статус выходного дня.

Накануне Владимир Зеленский выпустил обращение по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Президент записал свое обращение из села Ягодное в Черниговской области, из подвала, где российские войска в 2022 году держали пленных.

Основным посылом речи Зеленского стал призыв к миру объединяться в "антипутинскую коалицию" (по аналогии с антигитлеровской).

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