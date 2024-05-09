В сети появилось видео с границы Украины и Молдовы, где в районе Паланки на обочине трассы стоит большое количество автомобилей.

Соответствующие кадры публикуют одесские телеграм-каналы.

Автор видео утверждает, что эти автомобили бросили украинские мужчины, сбежав за границу.

Как мы писали, украинцы пытаются сбежать и в другие страны. Так, пресс-секретарь пограничной полиции Словакии Агнесса Коперницкая заявила, что сейчас украинских мужчин, бегущих в ее страну, стало в два раза больше, чем в прошлом году.

А на днях Польша выдала Украине двух военнообязанных, которые переплыли Западный Буг и нелегально пересекли границу.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера россияне нанесли удар по украинской энергетике. ВСУ сбили 39 ракет из 55. "Укрэнерго" заявило, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областей

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