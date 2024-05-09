Премьер Израиля Нетаньяху направил президенту РФ Путину поздравление с Днем Победы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил российскому президенту Владимиру Путину поздравление с Днем Победы.
Об этом сообщили ТАСС в израильском посольстве.
"Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ", – рассказали журналистам в представительстве.
Между тем сегодня Украина впервые за все годы независимости не стала официально отмечать День Победы. В июне прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому праздник полностью переносится на 8 мая, которое получило название День памяти и победы над нацизмом. А 9 мая стало Днем Европы.
Несмотря на это с утра киевляне несут цветы к Вечному огню в Парке Славы.
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