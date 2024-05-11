Повышение тарифов на свет в Украине произойдет, но оно будет "незначительным".

Об этом заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

"Мы обсуждаем, в том числе, повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе оказываемую помощь от наших партнёров, которая задекларирована ими и будет предоставлена ​​в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышение тарифа", – сказала Гринчук.

"Очевидно, что незначительное повышение тарифа все-таки произойдет. Но именно сейчас решение еще не принято, идут дискуссии", – добавила она.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко заявлял, что власти планируют поднять тариф в полтора раза – до 3,5-4 грн/кВт-ч (сейчас 2,64 грн).

Война в Украине продолжается уже 808-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Войска РФ пошли в наступление под Харьковом, попытка прорыва произошла при поддержке бронетехники. В районе Волчанска и близлежащих населённых пунктов началась массовая эвакуировать населения.

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