Россия вербует на войну против Украины граждан не менее чем из 21 страны.

Об этом сообщает журнал Forbes.

В частности, по данным издания, недавно РФ наняла и отправила на войну минимум 35 граждан Индии. Также были замечены наемники из Кубы, стран Африки и Сербии.

Отмечается, что Россия вербует в основном студентов и мигрантов, используя базу данных иностранцев, которая создана на основе онлайн-ресурсов бесплатной консультации трудовых мигрантов РФ.

Напомним, недавно в Индии раскрыли крупную сеть торговли людьми для отправки на войну в Украину на стороне России. По данным следствия, торговцы в семи городах по всей стране завлекали студентов под предлогом поступления в частные университеты в России с бесплатным или льготным продлением визы и скидкой на оплату обучения.

Ранее в МИД Индии просили Россию позволить своим гражданам, заключившим контракты с российской армией, уволиться ещё до окончания сроков контрактов. По сообщениям СМИ, в Украине воюют примерно 100 таких контрактников.

Также мы писали, что Россия завербовала около 15 000 непальцев для участия в войне в Украине.