Телеканал СТБ возвращает на экраны шоу "Холостяк".

Об этом сообщил телеведущий Григорий Решетник на своей странице в Фейсбуке.

Проект начнёт показ осенью, а холостяком станет военнослужащий ВСУ Александр Терен, потерявший обе ноги на войне с РФ.

Он родом из Ровно, до войны работал там баристой и учился на графического дизайнера.

В начале вторжения ушёл добровольцем на фронт, где стал командиром взвода стрелкового батальона под названием "Карпатская Русь". Во время боёв в Харьковской области Александр был тяжело ранен и лишился обеих ног.

Участвовал в балетном перформансе команды United Ukrainian Ballet во время благотворительных выступлений в Калифорнии. Представлял Украину на "Играх Непокорённых". Автор книги "Історія впертого чоловіка".

Ранее демобилизованный украинский военный без ног получил повестку в ТЦК.

Война в Украине продолжается уже 810-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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