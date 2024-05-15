Президент Чехии Пётр Павел призвал остановить войну в Украине и начать мирные переговоры. Об этом передаёт местное издание Idnes.

"Мы должны быть реалистами. Было бы наивно утверждать, что Украина сможет вернуть оккупированные территории в обозримом будущем. Россия не отдаст просто так территории, которые она оккупирует. Нам нужно остановить войну, а затем начать обсуждать будущие договорённости. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения", – сказал Павел.

После мирного урегулирования он считает возможным начать переговоры о вступлении Украины в НАТО.

Чешский президент заявил, что Запад "слишком осторожен с поставками", хотя имеет всё необходимое оружие для достижения Украиной победы на поле боя.

"Украинцы теряют свои жизни и свою страну, и они могут проиграть и в этой войне", – добавил политик.

Напомним, на днях Павел уже говорил, что Украина вряд ли сможет выйти на границы 1991 года.

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