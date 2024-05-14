Броварской криминальный авторитет Виктор Журавль (Виха), который плевал в лицо полицейским в Броварах, не выходил под залог, о чем вчера сообщали СМИ.

Сейчас он в апелляционном суде Киева обжалует меру пресечения.

Ранее, Броварской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 242 тысячи гривен. Суд постановил содержать Журавля под стражей до 8 июля.

Напомним, 9 мая в сети появилось видео конфликта уголовного авторитета Журавля из Броваров Киевской области с полицией. В ролике можно было заметить, пьяный мужчина плюет в полицейских и достает оружие.

Уголовному авторитету были объявлены подозрения за хулиганство, угрозу убийства полицейского и нанесение телесных повреждений полицейскому. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Недавно мы рассказывали, что в Харькове приговорили к двум годам лишения свободы 41-летнего блогера из Днепра, который плюнул в лицо патрульному полицейскому.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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