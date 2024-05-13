Броварской криминальный авторитет Виктор Журавль (Виха), который напал на полицейских, плевал им в лицо и угрожал пистолетом, вышел на свободу под залог.

Об этом сообщают местные СМИ сылаясь на свои источники.

10 мая суд отправил Журавля под арест с альтернативой в виде уплаты залога в 242 тысячи гривен. Хотя прокуратура просила задержанному арест без возможности внесения залога.

По данным журналистов, указанную сумму авторитет уже заплатил и вышел на свободу.

Напомним, задержанному объявлены подозрения в хулиганских действиях, угрозе убийства полицейского и нанесение правоохранителю телесных повреждений. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Страна" узнала подробности взрыва в Броварах, где разыскиваемый за разбой бросил гранату в полицейского.

В ходе задержания, один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего подозреваемый бросил в полицейского гранату Ф-1.

Также мы публиковали видео первых минут после взрыва в Броварах.

Оба пострадавших остались живы, получив травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали.