Криминальный авторитет Журавель из Броваров вышел под залог после драки с полицейскими
Броварской криминальный авторитет Виктор Журавль (Виха), который напал на полицейских, плевал им в лицо и угрожал пистолетом, вышел на свободу под залог.
Об этом сообщают местные СМИ сылаясь на свои источники.
10 мая суд отправил Журавля под арест с альтернативой в виде уплаты залога в 242 тысячи гривен. Хотя прокуратура просила задержанному арест без возможности внесения залога.
По данным журналистов, указанную сумму авторитет уже заплатил и вышел на свободу.
Напомним, задержанному объявлены подозрения в хулиганских действиях, угрозе убийства полицейского и нанесение правоохранителю телесных повреждений. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее "Страна" узнала подробности взрыва в Броварах, где разыскиваемый за разбой бросил гранату в полицейского.
В ходе задержания, один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего подозреваемый бросил в полицейского гранату Ф-1.
Также мы публиковали видео первых минут после взрыва в Броварах.
Оба пострадавших остались живы, получив травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали.