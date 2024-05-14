Криминальному авторитету из Броваров Киевской области Виктору Журавлю убрали залог и оставили его под арестом.

Такое решение принял Киевский апелляционный суд, который удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Уголовного авторитета задержали за конфликт с полицейскими в Броварах.

Ранее сообщалось, что броварской криминальный авторитет Виктор Журавль (Виха), который плевал в лицо полицейским и угрожал им оружием, не выходил под залог, о чем накануне писали СМИ, а в Апелляционном суде Киева обжалует меру пресечения.

Напомним, 9 мая в сети появилось видео конфликта уголовного авторитета Журавля из Броваров Киевской области с полицией. В ролике можно было заметить, как пьяный мужчина плюет в полицейских и достает оружие.

Уголовному авторитету были объявлены подозрения за хулиганство, угрозу убийства полицейского и нанесение телесных повреждений полицейскому. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее суд в Броварах избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 242 тысячи гривен. Суд постановил содержать Журавля под стражей до 8 июля.