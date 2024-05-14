Введенный в США запрет на импорт урана из России начинает действовать с 12 августа, однако исключения из него будут работать до 1 января 2028 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

"Двухпартийный закон запрещает импорт российского урана в США с 12 августа 2024 года, процедура получения разрешения у Минэнерго с консультациями в Госдепе действует до 1 января 2028 года", - говорится в сообщении ведомства.

В Конгрессе США уточняют, что Минэнерго может не соблюдать запрет, если сочтет, что нет другого источника урана для поддержания работы ядерного реактора или американской атомной энергокомпании. Однако не позднее 1 января 2028 года действие всех исключений из закона должно быть прекращено. Сам запрет на импорт будет действовать до 2041 года.

Ранее глава управления по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф говорила, что США не смогут прямо сейчас отказаться от российского урана.

Как сообщалось, в 2023 году Вашингтон закупил у России рекордное количество урана и других радиоактивных элементов на 1,2 млрд долларов.

Также мы писали, что в начале апреля немецкая таможня задержала судно "Атлантик Навигатор 2" с российскими древесиной и обогащенным ураном на борту. Груз предназначался для США.