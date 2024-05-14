В сети появилось видео, как женщины отбили у военкомов мужчину, которого запаковали в автомобиль. Судя по номерам машин, события происходят в Харьковской области.

Соответствующий ролик, снятый очевидцем, опубликовали телеграм-каналы.

На видео можно заметить, как женщины атакуют военкомов, после чего мужчине удается выпрыгнуть из машины сотрудников ТЦК и убежать.

Присутствовавший на месте полицейский скрылся в своем авто и участия в инциденте не принимал.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области женщины не давали военкому забрать их мужчин.

"Позвоните президенту и скажите, что у нас война не объявлена!" - заявила при этом одна из женщин.

Также мы рассказывали, как отец-инвалид заступился за сына с бронью, которого хотели забрать сотрудники ТЦК.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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