Вооруженные силы Украины опровергают потерю поселка Работино Запорожской области, о чем сегодня заявило министерство обороны РФ.

Соответствующее заявление сделал спикер Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии изданию "Суспильне".

"Информация о якобы захвате населенного пункта Работино армией РФ не соответствует действительности", - сказал Плетенчук.

По словам спикера, армия РФ периодически устраивает съемку видео с якобы захватом села Работино с установлением российского флага.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала репортаж из Работино Запорожской области. Военные аналитики охарактеризовали изданию текущую стратегию Украины как "держать, строить и наносить удары" по российским тылам.

Война в Украине идет уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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