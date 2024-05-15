Повестка, брошенная в почтовый ящик, не считается врученной.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Он сказал, что врученной считается только повестка, которая была вручена лично под роспись.

Также Лазуткин заявил, что те, кого лишат водительских прав за необновление данных в ТЦК, смогут их вернуть, но лишь после похода в военкомат.

Напомним, в электронном реестре военнообязанных будут отмечать вручение человеку повестки.

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