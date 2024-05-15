В Минобороны Украины объяснили, считается ли врученной брошенная в почтовый ящик повестка
Повестка, брошенная в почтовый ящик, не считается врученной.
Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
Он сказал, что врученной считается только повестка, которая была вручена лично под роспись.
Также Лазуткин заявил, что те, кого лишат водительских прав за необновление данных в ТЦК, смогут их вернуть, но лишь после похода в военкомат.
Напомним, в электронном реестре военнообязанных будут отмечать вручение человеку повестки.
Ранее мы разбирались, что грозит уклонистам в Украине по новому закону.
Война в Украине идет уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На данный момент максимальная глубина, на которую продвинулись россияне от границы в Харьковской области - до пяти километров. Самую острую проблему представляет продвижение под Волчанском, которое может затруднить снабжение Купянска.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.