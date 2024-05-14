После 18 мая могут мобилизовать каждого десятого мужчину призывного возраста.

Об этом в комментарии для ТСН заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды армии составляет 500 тысяч, то получается, что мобилизованным может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте. Учитывая, что другой цифры нет, то стоит ориентироваться на такие", – объяснил Селезнев.

На днях в Минобороны заявили, что "спокойной жизни", которою жила часть украинцев, после вступления в силу нового закона о мобилизации "приходит конец".

А журналистка Наталья Мосейчук грозила, что СБУ постучит в дверь каждому, а всем мужчинам придется оказаться в ТЦК. При этом взрослый военнообязанный сын самой Мосейчук живет за границей, в Европе.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.