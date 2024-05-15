Компания "Укрзализныця" сообщает о гибели двух своих сотрудников, обходчиков-ремонтников вагонов, в Днепропетровской области.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Укрзализныци" в телеграм-канале.

Компания не уточняет, где именно они погибли, хотя и публикует фото с возможным местом их гибели.

"Враг оборвал жизни Сергея Деревицкого 1976 года рождения и Александра Приходько 1973 года рождения", - говорится в сообщении.

Напомним, днем 15 мая глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал об обстреле областного центра, гибели двух человек и повреждении инфраструктуры.

Также мы писали, что днём 15 мая российские войска нанесли авиаудар по центральной части Херсона. 18 человек получили ранения, среди них 15-летний парень. 15 пострадавших госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии. Повреждены восемь многоэтажек, пять частных домов, медицинское учреждение и две школы.

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