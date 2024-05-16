На Харьковском направлении россияне продолжают атаки на Липцы и Волчанск.

Это следует из сообщения украинского Генштаба.

Бои идут на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Слобожанское, Пыльная – Слобожанское, Муром – Старица, Плетеновка – Волчанск.

"Потери позиций нашими подразделениями не допущены. Украинские войска продолжают выполнять оборонные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем", - заявили в Генштабе ВСУ.

Там говорят, что отражены четыре атаки на направлениях Пыльная – Липцы, Лукянцы – Слобожанское, Пыльная – Слобожанское, Муром – Старица.

Между тем американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска продвинулись к востоку от Глубокого (к северу от Липцев). Под Волчанском россияне дошли до северных окраин села Старица (к западу от Волчанска).

Максимальное продвижение россиян от границы в Харьковской области в ISW оценивают в восемь километров и считают, что темп наступления снизился.

Напомним, накануне в Минобороны подтвердили, что армия РФ зашла в Волчанск и пытается закрепиться в северной части города.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что сейчас происходит в Волчанске Харьковской области.